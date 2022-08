Athletico vence Palmeiras e abre vantagem na semifinal da Libertadores

O Athletico saiu na frente no duelo contra o Palmeiras, na noite de ontem (30), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com vantagem mínima, o Furacão foi melhor nos 90 minutos e fica a um jogo de retornar a uma final de Libertadores após 17 anos.

🌪️ VITÓRIA COM A GARRA ATHLETICANA!

Terça que vem tem a volta em São Paulo. VAMOS, FURACÃO!!! 🔴⚫️ #Athletico #Libertadores pic.twitter.com/4EncIC41vV — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 31, 2022

A derrota do Verdão coloca fim na sua invencibilidade de 1.246 dias (três anos e quatro meses) do Palmeiras como visitante na Libertadores. O time paulista vinha de uma sequência de 20 jogos sem perder fora de casa, com 14 vitórias e seis empates. A última derrota tinha sido em 2 de abril de 2019 para o San Lorenzo, também por 1 a 0.

Os dois clubes se reencontram no Allianz Parque daqui a uma semana, dia 6 de setembro, para decidir quem será o primeiro finalista da Libertadores.

Como foi Athletico x Palmeiras

O Palmeiras sentiu as ausências de Danilo e, principalmente, Gustavo Scarpa, suspensos. Dessa forma, o time jogou menos do que habitualmente joga na competição.

Logo no início de jogo, Flaco Lópes perdeu uma chance cara a cara com o goleiro. Após passe de Dudu, o jogador bateu sem força e para fora. A chance fez falta para o Palmeiras, que viu o adversário crescer no jogo.

Gustavo Gómez por pouco não fez gol contra e minutos depois Murilo não conseguiu tirar a bola de Vitor Roque, que atraiu os dois zagueiros e deu a assistência para Alex Santana se antecipar a Marcos Rocha e Weverton, abrindo o placar. A marca registrada da equipe paulista, que é a defesa, certamente não teve suas melhores noites.

Já pelo lado paraense a defesa estava ótim. Bem postado, o Athletico deu pouca brecha para o Verdão assustar, com exceção de uma cabeçada de López, aos 43 minutos, após cruzamento do atacante Rony.

O Palmeiras retornou melhor do intervalo, mantendo a posse de bola no campo de ataque. Já o Athletico tentava sair nos contra-ataques, mesmo encontrando mais dificuldades para isso que no primeiro tempo. A missão dos anfitriões ganhou contornos dramáticos a partir dos 25 minutos, com a expulsão do volante Hugo Moura, que esperou a marcação de uma falta e colocou a mão na bola, recebendo o segundo cartão amarelo.

Três minutos depois, Felipão levou o vermelho, por reclamação. O Palmeiras subiu as linhas e apertou o Athletico, que segurou a vantagem até o apito final.

Próximos compromissos

O Athletico volta a campo nesse sábado (3), contra o Fluminense, às 19h (Brasília), na Arena da Baixada. A partida é válida pela 25º rodada do Brasileirão. Já o Palmeiras encara o Bragantino, fora de casa no mesmo dia e horário.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.