Victor Gregório e Marco Aurélio lançam primeira parte do DVD 99% autoral

Com dois álbuns lançados e disponíveis em streaming, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio disponibilizou em todas as plataformas digitais a primeira parte do mais recente trabalho, o DVD “Na Moagem”, gravado ao vivo em Campo Grande, com 99% das músicas autorais, segundo os cantores, e que é uma aposta da dupla no saudosismo do sertanejo universitário para levar alegria e muita música boa ao público. A reportagem do jornal O Estado conversou com a dupla e te conta tudo agora.

Cantando com Marco Aurélio há seis anos, Victor Gregório afirma que as expectativas para mais este lançamento são as melhores possíveis. “Esperamos sempre o melhor por acreditar muito em Deus e no que fazemos e graças a Deus a gente vem crescendo degrau por degrau, esse projeto já está somando muito na nossa carreira.”

Sobre o novo trabalho em si, a dupla relembra uma época da trajetória para podermos entender o contexto da produção. “Nós fizemos parte daquele movimento do sertanejo universitário, que levou o Estado a ser conhecido em todo o Brasil, e o Ivan Miyazato – que é um dos maiores produtores do Brasil – também fez parte de todo aquele processo. Então nos juntamos e resolvemos trazer um pouco daquela sensação de bar, animação e alegria, como sempre foi em Campo Grande, aqui sempre nos encontramos ‘Na Moagem’”, afirmam os sertanejos.

E eles ainda adiantam que o DVD teve várias participações: “O DVD ‘Na Moagem’ contou com as participações de Clayton e Romário, Lucas Reis e Thacio, Munhoz & Mariano, Fred e Fabrício e Sami Rico”.

Entre as músicas estão “Pra que rumo que nóis vai”, gravada por Michel Teló; “Que jeito que vai embora” e “Se quiser ir então vai”, gravadas por Munhoz & Mariano e “Festa na República”, que foi gravada pelo Grupo Tradição, além de faixas inéditas e próprias, que, segundo os músicos, são maioria do álbum, sendo que apenas uma das canções não é da dupla.

“É 99% autoral, somente a faixa ‘Campo Grande’ é que não é de nossa autoria. Na seleção do repertório queríamos algumas coisas inéditas, mas que ao mesmo tempo nos dessem a sensação de uma boa ‘moagem’, termo que usamos muito aqui, e as músicas que tiveram participações escolhemos com os artistas convidados. Também colocamos regravações de nossa autoria que já haviam sido gravadas por outros artistas”, explica Victor.

Pandemia

Victor explica que o período pandêmico foi desafiador. “Foi muito difícil para todos nós, mas compreendemos que foi necessário e não tinha o que fazer a não ser cuidar da saúde das pessoas que amamos, e aguardar o momento certo para voltarmos. Perdemos muitas pessoas. Hoje temos de agradecer esta nova oportunidade que Deus está nos dando e fazer o nosso melhor em forma de gratidão pela vida. A cada trabalho que fazemos nos dedicamos muito para fazer sempre um grande show, e aguardem, que vem aí a festa de lançamento!”, dispara o sertanejo.

Sobre isso, a dupla adianta que pretende fazer um grande show com participações especiais e, ainda, que a ideia é levar esse evento para outras cidades dentro e fora de MS. Por ora, estão trabalhando na adequação da data para que os artistas que participaram do DVD possam conciliar com seus compromissos.

Planos

Para o resto de 2022 e 2023, o objetivo de Victor Gregório e Marco Aurélio é trabalhar as músicas do novo DVD com o público. “Agora é rodar e trabalhar o Estado inteiro, divulgando o ‘Na Moagem’ aqui primeiro, por que aqui é nossa terra e sempre nos deu muita sorte.”

Precursores do sertanejo universitário

Com a proposta de um trabalho original, a dupla completa seis anos de carreira neste ano, com muita história para contar, principalmente por estarem entre os precursores do sertanejo universitário.

“A gente já fazia música em parceria para outros artistas, e em outubro de 2016 fizemos algumas músicas que não sabíamos para quais artistas poderíamos mandar, e resolvemos fazer vídeos e postar na internet para ver se algum cantor se identificaria, eu primeira voz e o Marco segunda voz. Sem perceber, já éramos uma dupla”, conta Victor.

Mas a sugestão de sacramentar a dupla veio da imprensa. “Alguns jornais de Campo Grande nos procuraram para fazer matéria e perguntar se a gente tinha formado dupla, e aí olhamos um para outro e falamos, ‘cara por que não montamos essa dupla, Victor Gregório e Marco Aurélio?’ E a dupla de compositores se tornou também uma dupla de cantores”, explica Victor.

Victor do Prado Gregório nasceu em Presidente Epitácio-SP, e desde pequeno já participava de concursos musicais. Aos 16 anos já cantava em um grupo de baile e foi na adolescência, também, que começou a compor. Durante 16 anos, cantou com seu irmão, mas em 2016, começou sua parceria com Marco Aurélio, formando a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio.

Já Marco Aurélio nasceu em Joaçaba-SC, e também começou ainda na infância a tocar e cantar. Aos 15 anos se mudou para Campo Grande, onde começou sua carreira artística. Compôs sua primeira música no ano de 1992 e, por 13 anos, integrou a dupla “Marco Aurélio & Paulo Sérgio”, além de ter atuado também como empresário e consultor na montagem de repertório para diversos artistas.

Os dois artistas fizeram parte do surgimento do movimento chamado “sertanejo universitário”, e assinam composições importantíssimas para esse movimento. Juntos reúnem mais de 1.000 músicas compostas, entre elas vários sucessos como “Você de Volta”, “Labirinto”, “Camaro Amarelo”, “Amar Não é Pecado”, “Jogado na Rua”, “Jejum de Amor”, “Na Hora Errada”, “Uma Hora e Meia”, “Que Jeito que Vai Embora”, “Incomparável”, “Se Olha no Espelho”, “Vou Ter Que Tomar Uma”, entre outras gravadas por vários artistas.

