Policiais prendem criminosos que fizeram idoso de refém

Homens armados renderam na noite de terça-feira (11), um senhor de 73 anos no distrito de Alto do Tamandaré, zona rural de Paranaíba, armados com facas roubaram a caminhonete e fizeram o senhor de refém.

Policiais de Cassilândia conseguiram interceptar a caminhonete e prender dois criminosos e os outros dois estão foragidos. A polícia conseguiu libertar o senhor de 73 anos, conforme o delegado Rodrigo Evaristo da Silva.

Perseguição

Com as caraterísticas do veículo, a polícia passou a rondar a cidade e visualizaram o veículo próximo da guarnição. Foi feito acompanhamento tático, momento em que o condutor da caminhonete perdeu o controle de direção e colidiu com a guia da calçada.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.