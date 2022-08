Candidata a deputada estadual, Hellen quer mais locais para práticas esportivas nas cidades

Percorrendo os bairros da periferia da Capital e do interior, a professora de Educação Física constatou a falta de espaços para atividades físicas

A professora de Educação Física Hellen Madona, candidata a deputada estadual nas eleições de outubro deste ano pelo União Brasil Mulher, percorreu os principais bairros da periferia de Campo Grande e também das cidades do interior de Mato Grosso do Sul e constatou a inexistência de locais para a prática esportiva por parte da população, principalmente crianças e adolescentes.

“Esses locais não têm qualquer tipo de opção de lazer, as crianças e os adolescentes ficam perambulando pelas ruas sem ter o que fazer. E isso eu verifiquei, tanto aqui em Campo Grande, quanto nas cidades do interior que eu visitei e isso me incomodou muito”, lamentou a candidata a deputada estadual, que ficou sensibilizada com os moradores devido à situação.

Segundo Hellen Mandona, outro agravante verificado é a falta de vagas nas escolas ou centros de Educação Infantil.

“Na maioria das vezes, as mães dessas crianças são jovens e, devido à falta de vagas nos locais apropriados para deixar os filhos, não conseguem trabalhar direito ou, até mesmo, fazer um curso de aperfeiçoamento. O resultado é que as crianças ficam nas ruas sem os cuidados necessários e o problema só aumenta devido à falta de perspectivas, tanto para as mães, quanto para as crianças”, pontuou.

A professora acredita que a viabilização de locais para a prática esportiva pode ajudar a amenizar essa questão até que o Estado tenha condições de sanar a falta de vagas nas escolas públicas, tanto para a Educação Infantil, quanto para os ensinos Fundamental e Médio.

“Costumo dizer que, além da saúde e educação, o esporte pode ser a terceira via para a vida de muitas mães na difícil tarefa de educar os filhos”, declarou.

