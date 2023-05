Atacante com passagens pelo futebol de MS é anunciado no XV de Piracicaba

Com passagens pela Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão (SERC), em 2023, o atacante Vinicius dos Reis, mais conhecido como Joaninha, é anunciado como o novo reforço do XV de Piracicaba (SP) para o Campeonato Brasileiro da Série D. O tradicional clube do interior paulista está no grupo A7, e joga contra o Operário Futebol Clube, no dia 14 de maio, no estádio Jacques da Luz em Campo Grande.

Além do atacante Joaninha, o VX de Piracicaba também anunciou mais 7 reforços. Eles são: Goleiro Oliveira (Desportivo Brasil-SP); zagueiros Ian Carlo (sem clube) e Juninho Sergipano (Ypiranga-RS); volante Evandro (Botafogo-PB). meias Pagé (São Paulo) e Thales (Internacional de Limeira-SP) e o atacante Maikinho (Juventus-SP).

“Há muita pressão da torcida para que o XV de Piracicaba volte a disputar a elite do futebol nacional. Atualmente o time está com problemas internos sobre direitos de imagens em atraso e isso não acontece a mais de 10 anos. Isso incomoda demais dentro do vestiário, ainda mais juntando com a pressão da arquibancada por bons resultados. A gente que segue o clube de perto não está tão empolgado assim com bom desempenho”, relatou ao Portal O Estado Online, o jornalista Marcelo Sá, da Jovem Pan News que está diariamente no Centro de Treinamento do clube.

Com teto salarial de R$ 10 mil reais, o XV de Piracicaba ficou na quarta colocação do campeonato paulista série A2 deste ano. Sabendo da cobrança interna e externa, a diretoria conseguiu aliviar às dívidas na manhã de hoje (4). “A diretoria está bastante incomodada por conta dessa pressão da arquibancada, por isso o clube estava aguardando um repasse de patrocinadores, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e também de um dinheiro de uma empresa do exterior. Já sabemos que essa grana pode cair hoje na conta e o elenco poderá respirar mais aliviado”, relatou o jornalista Marcelo Sá.

Operário reforça elenco pensando na Série D

Precisando de ajustes no elenco para competir na Série D, o Operário já contratou cinco atletas para disputa do campeonato nacional. Eles são o meia Igor Vilela, que já teve passagens por clubes de MS; o meia Gean (ex-Costa Rica); volante Hulk (Patrocinense); atacante Coruja (Ex-DAC) e o meia atacante Kiko (Anápolis-GO). O lateral esquerdo, Fabinho (Costa Rica-MS) e Bruno Dip (Monte Azul-SP), são nomes especulados e deve fechar nas próximas horas com o Galo.

“Precisamos reforçar o elenco. Alguns nomes já trouxemos por conta de lesões como o Irapuan e o lateral esquerdo, Hugo. O Gean vem para disputar posição com Juninho. A gente precisa reforçar algumas posições que estão carentes no elenco, por isso já adianto que até o final da semana deve chegar mais três atletas”, relatou a reportagem do Portal O estado Online, o presidente do Galo, Nelson Antônio da Silva.

O Operário Futebol Clube está no grupo A7 ao lado do VX de Piracicaba (SP), Ferroviária (SP), Internacional de Limeira (SP), Patrocinense (MG), Cascavel (PR) e Maringá (PR). A equipe de Mato Grosso do Sul estreia fora de casa, neste final de semana, contra o Ferroviária, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Acompanhe abaixo os jogos do Operário na competição nacional que já inicia no próximo sábado (6).

06/05- Ferroviária-SP x Operário – 16h – Arena Fonte Luminosa

14/05- Operário x XV de Piracicaba – 16h – Estádio Jacques da Luz

21/05 – Operário x Patrocinense – 16h – Estádio Jacques da Luz

27/05 – Maringá-PR x Operário – 18h – Estádio Jacques da Luz

03/06- Cascavel-PR x Operário – 15h – Estádio Arnaldo Bussato

07/06- Operário x Inter de Limeira-SP – 20h – Estádio Jacques da Luz

O link da tabela detalhada você tem acesso aqui.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.