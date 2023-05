Maior carnaval fora de época de MS, Pantaneta 2023 inicia venda de ingressos

O município de Aquidauana, a 125 quilômetros de Campo Grande, já se prepara para receber um dos maiores festivais de música de Mato Grosso do Sul: a Pantaneta 2023. O evento será realizado nos dias seis e sete de outubro com muita música e diversão.

A Pantaneta possui mais de 25 anos de tradição e é o carnaval fora de época mais esperado pelos moradores e visitantes da região. Este ano o evento terá a participação da banda Chiclete com Banana, que fará sua primeira apresentação na cidade.

Outras atrações serão anunciadas em breve, incluindo a mais aguardada do festival. Os organizadores prometem momentos inesquecíveis ao som de música de qualidade. A entrada é franca na área pipoca. Para aqueles que desejam acompanhar os shows com mais conforto e exclusividade serão disponibilizados convites para o abadá, bangalô individual e bangalô para 10 pessoas.

Os interessados em participar do evento já podem garantir o ingresso no lote promocional (limitado) no dia 03/05 a partir do meio-dia pelo site www.pantaneta.com.br e se preparar para uma experiência única. A Pantaneta esse ano traz uma novidade que é a meia entrada social, onde os foliões poderão adquirir a meia entrada através da doação de 1 kg de alimento não perecível na retirada da camiseta.

Para ficar por dentro de todas as novidades, siga as redes sociais da Pantaneta (@pantanetaoficial)

