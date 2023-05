Após baixa cobertura, vacinação contra a Influenza é ampliada para toda população

Foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (4), a liberação da vacina contra a influenza para toda a população do Estado a partir dos seis meses de idade. A medida ocorre após a baixa procura do imunizante e ao aumento de doenças respiratórias.

De acordo com a SES (Secretaria Estadual de Saúde), apenas 18,73% dos grupos prioritários elencados receberam a vacina contra a gripe durante a campanha, que durou 30 dias e teve o inicío antecipado pelo Estado em relação a data prevista pelo Ministério da Saúde.

Mato Grosso do Sul está entre as 19 das 27 unidades federativas que apresentaram crescimento significativo de doenças de transmissão respiratória (como Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave) nas últimas seis semanas, segundo o Boletim InfoGripe.

A chegada de temperaturas mais baixas, que favorecem a disseminação dos vírus que causam infecções respiratórias, é apontada na publicação como fator de aumento no número de infectados. A ampliação então ocorre com o objetivo de imunizar a maior parte da população, combater a circulação dos vírus e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde. A secretaria do Estado informa que espera receber pelo menos mais 90 mil doses da vacina pelo Ministério Público.

Agora, dose que protege contra a gripe estará disponivel para toda a população a partir de seis meses idade, a partir do dia 15 de maio. Os municípios devem realizar suas estratégias de vacinações com a vacina Influenza, priorizandose quando necessário os seguintes grupos: Idosos com 60 anos e mais; Trabalhadores da saúde; Crianças (6 meses a 6 anos); Gestantes; Puérperas; Povos indígenas; Professores; Comorbidades; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários; Forças de segurança e salvamento; Forças armadas; Funcionários do sistema de privação de liberdade; População privada de liberdade com mais de 18 anos de idade; Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Em nota, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), afirmou que o município tem a quantidade de doses suficientes para está ampliação, que deve ocorrer no dia 15. As vacinas seguem sendo aplicadas em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família); nos fins de semama há unidades especificas para os plantões de vacinação.

Boletim

O último Boletim Epidemiológico divulgado pela SES, mostra que o Estado já tem 14 mortes por influenza desde o último ano. O número mais que dobrou em relação a Semana Epidemiológica 16ª, onde havia sido registrado seis mortes. Destes, dois óbitos foram de crianças de menos de um ano; no dia 1º de abril, uma bebê de nove meses morreu e foi diagnósticada com a Influenza B, no município de Corumbá; já no dia 26 do mesmo mês, um bebê de quatro meses também veio a óbito, diagnosticado com H1N1, em Selviría. Nenhuma das crianaçs possuia doenças pré-existentes.

Mato Grosso do Sul também chegou a 2.615 casos notificados de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) neste ano.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.