Arthur Elias se despede da Arena com choro, taça e soberania

Arthur Elias levantou mais uma taça, mas o quinto Campeonato Brasileiro feminino pelo Corinthians contou com uma emoção a mais: foi a última vez que ele comandou as Brabas na beira do gramado da Neo Química Arena. Ele -que tem 15 taças pelo Alvinegro- ainda disputa a Libertadores no mês que vem antes de assumir completamente a seleção brasileira feminina.

A chegada ao estádio já foi com declarações emocionadas. Arthur vem demonstrando esse sentimento desde a confirmação da vaga na seleção.

“Estou curtindo ao máximo todos os momentos. Vou viver com muita intensidade, alegria e orgulho, mas muito foco dentro do que preciso fazer”, declarou momentos antes de a bola rolar. E ele precisou segurar o choro logo de início. Ao entrar em campo, viu a torcida levantar um mosaico com os dizeres “obrigado, Arthur”. O treinador agradeceu à homenagem com aplausos.

Na entrevista coletiva após o jogo, o Corinthians mostrou um vídeo com momentos de bastidores do treinador e também o presenteou com uma camisa oficial.

Nada de choro durante o jogo, mas depois…

Apesar da carga emocional, Arthur garantiu que esteve focado apenas na partida não só nos 90 minutos, mas ao longo de toda semana. O treinador só foi chorar de fato com o apito final, quando não segurou mais as lágrimas.

Na beira do campo, passou todo momento se movimentando, acompanhando as jogadoras e passando instruções. Na primeira parada, quando a goleira Lelê precisou de atendimento médico, aproveitou para gesticular e falar bastante com o grupo.

O gol de Jheniffer reanimou Arthur Elias, mas a homenagem veio com o tento da capitã Tamires. A autora do gol da virada alvinegra puxou o treinador para longe do bolinho de jogadoras e o reverenciou.

O braço não cansa [de levantar taças]. Para mim, é um privilégio fazer parte de tudo isso. Sou muito grata a cada torcedor que veio, a cada torcedor que assistiu. O Arthur [Elias] e a Grazi [meia-atacante do Corinthians] merecem viver o que viveram hoje. É uma honra fazer parte de todo esse trabalho Tamires

Mal acabou o jogo e o Corinthians já colocou um “obrigado, Arthur Elias” no telão na Neo Química.

O treinador foi abraçado por todo o elenco e comissão técnica do time feminino e se emocionava. Em alguns dos abraços, foi possível perceber uma longa conversa. Com homenagem também no sistema de som, a torcida cantou alto o nome de Arthur.

Em forma de agradecimento, o técnico fez um coração e desabou no gramado, sendo abraçado por todas as jogadoras. Ele ainda foi jogado para cima.

A gente está um pouco no clima de despedida, mas a gente não foca nem fala muito disso [saída do Arthur Elias]. A gente se emocionou muito no final, porque sabe que é a última partida dele aqui na Neo Química Arena. Gabi Portilho Na entrevista coletiva, respondeu normalmente às perguntas, mas fez questão de exaltar mais uma vez a diretora de futebol feminino do clube, Cris Gambaré. Ela também se emocionou antes de a bola rolar ao falar dele.

Por fim, recebeu alguns aplausos e foi até chamado de “Rei Arthur”.

Quanto ao futuro na seleção brasileira, Gabi Portilho já adiantou: “Eu torço muito por ele lá. Eu acho que ele vai mudar muita coisa, não só dentro de campo, mas fazer com que as pessoas entendam o que é o futebol feminino e eu acho que ele vai surpreender muta gente”

Soberania alvinegra

Arthur Elias assumiu o Corinthians há oito anos e transformou o então Audax/Corinthians em uma referência nacional.

Ele comandou as Brabas nos cinco títulos brasileiros, duas taças da Libertadores e três Campeonatos Paulistas. Ao todo, são 15 troféus na conta do treinador.

O técnica busca, agora, se despedir do Corinthians com o tricampeonato da Copa Libertadores. Após a competição continental, em outubro, ele se dedicará exclusivamente à seleção brasileira.

Por Caroline Alberti e Luiza Sá.