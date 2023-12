MS inicia campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul está promovendo a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes, que ocorrerá até o dia 23 de setembro em todos os 79 municípios do estado.

Iniciada em 9 de setembro, a campanha tem um objetivo claro: atualizar a Caderneta de Vacinação de todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos. O serviço é totalmente gratuito e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde do estado.

A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, ressalta a importância da participação dos pais, familiares e responsáveis nesse processo. “Essa campanha vem com uma intensificação para crianças e adolescentes para realmente resgatarmos e atualizarmos a caderneta vacinal, especificamente desta população. Para isso, é essencial que todos compareçam aos serviços de saúde levando a caderneta de vacinação, para que os profissionais de saúde possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi aplicada ou se há doses em atraso,” explica.

Todos os municípios do estado já estão devidamente abastecidos com os imunizantes necessários para a campanha. Além de garantir a saúde individual, a atualização da caderneta de vacinação é uma forma eficaz de controlar e eliminar doenças como a poliomielite, sarampo, rubéola, febre amarela e varicela (catapora).

O “Dia D” da Campanha de Multivacinação está agendado para o sábado, 16 de setembro, e ocorrerá em todos os 79 municípios do estado. Esse dia de mobilização social visa incentivar a população a atualizar a caderneta de vacinação de seus filhos.

Na capital, Campo Grande, o “Dia D” é uma realização da SES em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau). O evento acontecerá na Praça Ary Coelho, região central da cidade, das 8 horas às 11 horas.

Confira abaixo as vacinas que estão sendo disponibilizadas durante a campanha:

Para crianças:

– BCG

– Hepatite B

– Rotavírus humano (VRH)

– DTP+Hib+HB (Penta)

– Pneumocócica 10 valentes

– Meningocócica C (conjugada)

– Febre Amarela (Atenuada)

– Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR)

– Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV)

– Hepatite A (HA)

– Difteria, Tétano, Pertussis (DTP)

– Difteria, Tétano (dT)

– Papilomavírus humano (HPV)

– Varicela

– Pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) – vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade

Para adolescentes menores de 15 anos:

– Hepatite B (HB recombinante)

– Difteria, Tétano (dT)

– Febre amarela (Atenuada)

– Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR)

– Papilomavírus humano (HPV)

– Meningocócica ACWY (conjugada)

– Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) – vacina indicada para população indígena.

Com informações Governo de MS