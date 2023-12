Polícia Civil de Dourados prende envolvidos que mataram um homem por espancamento

Na tarde do último domingo (10), A Polícia Civil, com atuação da Seção de Investigações Gerais (SIG), Delegacia de Pronto Atendimento (DEPAC) e 1ª Delegacia, identificaram os criminosos respo0nsaveis na morte por espancamento de um homem de 34 anos no bairro Jardim Clímax.

De acordo com testemunhas e imagens de monitoramento, tudo começou com uma discussão entre vizinhos, que saíram de uma festa na manhã do domingo. Após o desentendimento com a vítima, quatro homens invadiram sua casa portando pedaços de madeira, aplicaram diversos golpes, causando ferimentos graves.

A vítima, desesperada para escapar das agressões, conseguiu fugir de sua própria residência, correndo em direção à rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros. O homem, em seguida, foi transportado para o Hospital da Vida. No entanto, os ferimentos foram muito graves e a vítima não resistiu.

A Polícia Civil, munida da informação sobre a causa do falecimento da vítima devido às agressões brutais, imediatamente iniciou uma investigação minuciosa. Com diligências realizadas no local do crime, análise de imagens de câmeras de monitoramento e depoimentos de testemunhas que acompanharam a tragédia, os suspeitos foram identificados.

O grupo de vizinhos responsáveis pela agressão foi devidamente identificado e qualificado. Em um momento de revelação surpreendente, eles confessaram abertamente a prática do crime e admitiram que o espancamento foi motivado por conflitos anteriores com a vítima.

Todos os quatro agressores receberam voz de prisão em flagrante, sendo conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (DEPAC-Dourados), onde a prisão foi formalizada. Agora, a comunidade espera que a lei seja aplicada com rigor, garantindo que os responsáveis enfrentem as consequências de seus atos violentos.