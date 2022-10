Arsenal fará oferta de R$ 159 milhões por Danilo do Palmeiras, diz jornal

A reta final da temporada brasileira coincide com a metade do ciclo na Europa e a abertura da janela de transferências nos principais centros do futebol mundial. O casamento desses fatores reacendeu o interesse do Arsenal em Danilo, do Palmeiras.

De acordo com o jornal inglês “The Sun”, o técnico Mikel Arteta tem o aval da diretoria para buscar reforços e colocou o volante como um de seus principais alvos.

Segundo o tabloide, os proprietários dos Gunners deixarão 50 milhões de libras (R$ 306 milhões na cotação atual) disponíveis para o técnico investir em, pelo menos, dois jogadores.

Desta quantia, 26 milhões de libras (R$ 159 milhões) serão oferecidos ao Palmeiras pelo passe de Danilo. A oferta deve chegar na mesa palmeirense em janeiro, assim que a janela for aberta.

O interesse do Arsenal em Danilo não é nenhuma novidade. Ao longo da última temporada na Europa, o volante foi colocado diversas vezes na mira dos ingleses, mas as sondagens não avançaram.

Promovido ao time profissional do Palmeiras em 2020, Danilo já soma mais de 130 partidas com a camisa palmeirense e acumula dois títulos da Libertadores, além de uma conquista do Paulistão, da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

Na atual temporada, o Arsenal lidera o Campeonato Inglês. O time comandado por Mikel Arteta soma 28 pontos em 11 partidas feitas até aqui. O elenco conta com um quarteto de brasileiros: Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos.

Com informações da Folhapress