Céu amanhece escuro e previsão é de chuva forte em MS

A previsão do tempo acertou e o céu amanheceu escuro nesta quinta-feira (27), com possibilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos de até 80 km/h e probabilidade de queda de granizo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de nível laranja, ou seja, de alto grau de severidade para tempestades. O alerta vale até o fim da manhã de hoje. Essa mudança ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade e calor e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Na Capital a mínima deve marcar 11ºC a partir da semana que vem.

A chuva já chegou em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, como em Bela Vista, Ponta Porã, Dourados, Sete Quedas, Amambai, Itaquiraí e Ivinhema. Na Capital, o a previsão indica chuva a qualquer momento e a máxima não passa dos 30ºC.

Outras máximas previstas para hoje são de 35ºC em Coxim, 34ºC em Três Lagoas, 33ºC em Corumbá e Aquidauana, 28ºC em Ivinhema e Porto Murtinho, 27ºC em Dourados e 25ºC em Ponta Porã.

Além da chuva, a previsão indica que as temperaturas devem cair a partir da semana que vem, com mínimas variando entre 7ºC e 10ºC nas regiões centro-sul do Estado.