Das 86 Torres 5G no estado 77 estão em Campo Grande

De acordo com dados da Anatel, das 86 estações ativas para o serviço de telefonia 5G, a maioria fica em Campo Grande, um total de 77. Na capital, o 5G se limita majoritariamente às regiões do centro.

Segundo Painel da Anatel há torres instaladas nas avenidas Afonso Pena, Raul Pires Barbosa e em ruas como a Barão do Rio Branco, Rui Barbosa Pernambuco, Manoel Inácio de Souza e Vitório Zeola.

Em Campo Grande a conexão 5G atende cerca de 47 bairros da cidade, com média de até 200 usuários conectados simultaneamente todos os dias. Atualmente Cada torre instalada pode atender 100 mil habitantes da capital, até meados de 2023 as empresa pretendem reduzir a média para uma torre a cada 50 moradores.

A conexão 5G pode propiciar uma velocidade 20 vezes maior se comparado ao 4G, por exemplo. Isso permite uma latência muito menor no tempo resposta dos equipamentos conectados.

O serviço também avançou no interior do estado com a instalação de nove torres em Três Lagoas, todas elas inseridas em fazendas na área rural da cidade. A maioria das linhas, 33 delas, são da operadora TIM, 30 da Claro e 23 pertencem à empresa Vivo. Com o total de redes, MS ocupa a 13ª posição no ranking de estados com maior conectividade, à frente de locais como Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso, por exemplo.

Depois da liberação do sinal pela Anatel, as operadoras precisam se preparar em termos de estrutura para receber e oferecer o sinal standalone. O usuário precisa de um smartphone compatível com o 5G e um chip que também suporte a tecnologia.

Ao conferir se o modelo do seu celular está na lista, é importante verificar se ele tem a operação SA que significa compatível com o 5G Standalone. Na lista dos compatíveis está, por exemplo, o Xiaomi 12, Motorola Edge 20, iPhone 13, Nokia G50 e Galaxy S21.