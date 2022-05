Arenas esportivas do “MS Bom de Bola” são inauguradas no MS

Agora, Costa Rica e Bandeirantes contam com a arena esportiva do “MS Bom de Bola”, que visa beneficiar a população com a promoção do bem-estar e qualidade de vida por meio da atividade física. As areninhas irão permitir a prática de futebol soçaite e basquete 3×3 nos dois municípios. O investimento é de R$ 404,8 mil em cada estrutura.

De acordo com o presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, a meta é atender todos os municípios do Mato Grosso do Sul. “São módulos muito rápidos, eficientes, tecnológicos e com baixo custo de manutenção. Cada inauguração é motivo de muito orgulho, porque levamos mais incentivo à prática de esportes, proporcionamos uma rotina de atividade física a pessoas de todas as idades”, disse Silvio.

As praças esportivas são feitas com grama sintética, nos moldes dos estádios do Allianz Parque (São Paulo) e da Arena da Baixada (Curitiba), e são entregues aos municípios com arquibancada e luz de led.

Com informações da Fundesporte