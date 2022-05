“Bondinho” que liga a parte Alta com a Baixa foi entregue em Corumbá

A parte Alta com a parte Baixa de Corumbá agora está ligada por um “bondinho” que irá proporcionar melhot mobilidade e favorecer os pedestres (moradores, PCD, turistas, pessoas com mobilidade reduzida) no fácil acesso às áreas históricas, de visitação e contemplação.

Em agenda, a inauguração foi feita pelo prefeito Marcelo Iunes (Podemos) e contou com a presença do ministro do Turismo, Carlos Brito e da presidente do Iphan, Larissa Peixoto. Iunes reforçou que o município tem outras obras em andamento viabilizadas com recursos via Iphan. A obra faz parte do pacote do PAC Cidades Históricas do Governo Federal, via IPHAN, com valor de R$ 1.479.627,35; além de recursos próprios da Prefeitura de Corumbá.

“Temos o Antigo Mercadão, a Prefeitura Antiga, a Comissão Mista; a Casa do Artesão e também o ILA. Se Deus quiser ministro, o senhor voltará a Corumbá ainda este ano para entregar estas obras. Peço esse olhar carinhos para Corumbá. Precisamos do apoio do Governo Federal, o Estado é grande parceiro, e que presidente Jair Bolsonaro continue investindo no patrimônio cultural brasileiro, sempre olhando para a o nosso Pantanal; rio Paraguai e para nossa Corumbá. Que a gente consiga entregar esses projetos”, disse o prefeito.

Segundo o ministro do Turismo, a requalificação urbanística valoriza forte turismo corumbaense. “São ações que fortalecem ainda mais o turismo de Corumbá e o brasileiro”. A presidente do Iphan, Larissa Peixoto, disse que o Funicular é uma obra significativa. “Representa, de fato, a verdadeira interação entre a preservação do patrimônio e o usufruto da população. Obras como essa realmente estão fazendo a diferença”, destacou.

Atualmente o acesso entre a parte alta e a parte baixa (orla do rio Paraguai) da cidade de Corumbá é feito através de várias ladeiras e a histórica Escadinha da XV. As ladeiras da cidade trazem a memória de boa parte da história e tradições culturais do município, como a festa do Banho de São João na Ladeira Cunha e Cruz e acontecimentos históricos como batalhas da Guerra contra o Paraguai. Porém devido as grandes inclinações das ladeiras, dentre outros fatores, é dificultosa a mobilidade de ônibus de transporte público e pedestres a pé, desta forma não promove a facilidade de acesso ao Porto por parte da população local e dos turistas.

Antes de entrar em operação, a Fundação do Turismo do Pantanal fará um processo seletivo simplificado para escolher os profissionais que vão atuar o Plano Inclinado.

Com informações da Prefeitura de Corumbá