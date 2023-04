Adolescente de 17 anos é executado a tiros na região sul da Capital

Um adolescente de 17 anos, foi morto a tiros, na noite de ontem (17), no Bairro das Moreninhas, região sul da Capital. A Polícia Civil está investigando caso e até o momento os autores do crime não foram encontrados.

O crime aconteceu por volta das 19h, na rua Baguari, no Bairro Moreninhas III, quando os atiradores se aproximaram da vítima em uma motocicleta, Honda CG Titan, de vermelha.

Até o momento não há informações ou circunstância do assassinado e dos suspeitos.

