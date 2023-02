Aquidauanense perde; Costa Rica vence Operário e agora lidera o Grupo A

Um pouco mais de 620 torcedores do Operário viram o time perder após uma cobrança de falta, no último minuto do 1º tempo, que definiu o confronto contra o Costa Rica, neste domingo (6), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

A vitória coloca a equipe da Cobra do Norte na liderança da Grupo A com duas vitórias, somando os seis pontos. O time operarianos de Celso Rodrigues não teve inspiração no meio-campo e pouco produziu para vencer a zaga adversária.

Ao contrário, o goleiro Vitor, do Galo, teve pelo menos duas boas defesas ainda no primeiro tempo. E o gol saiu numa cobrança de falta aos 50 minutos. O lateral Fábio Augusto cobrou com maestria e após tocar na trave, morreu no fundo das redes.

No final uma confusão entre o zagueiro Felipe, do Galo, Cristiano, do Costa Rica, acabou na expulsão dos dois atletas.

Na próxima rodada, o Costa Rica enfrenta o Comercial, no domingo, no Laertão, enquanto o Operário realiza duas partidas até domingo, ambas fora de casa. A primeira na quarta-feira em Coxim e a outra em Chapadão do Sul.

Derrota do Aquidauanense

Na mesma tarde, o Aquidauanense enfrentou o Operário AC e perdeu por 2 a 1 fora de casa. O jogo aconteceu ontem (5), no estádio Carecão, em Caarapó. A disputa foi pelo grupo B do Campeonato Sul-mato-grossense 2023.

Segundo O Pantaneiro, o “Tigre do Vale” saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo com gol de Rodrigo, em um pênalti polêmico. No Segundo tempo, o Aquidauanense, jogando melhor, empatou o jogo com gol de Rene Silva.

Aos 42 minutos do segundo tempo, a defesa azulina deixou o atacante Ruan do Operário AC sozinho para cabecear e garantir a vitória para os donos da casa. O Azulão agora corre atrás para buscar três pontos perdidos na competição.

O próximo jogo do Aquidauanense será realizado no sábado (11) às 15h, contra Ivinhema em Aquidauana. Acesse também: Colônia de Férias oferece 60 vagas para atividades com crianças de 6 a 12 anos