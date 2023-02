Colônia de Férias oferece 60 vagas para atividades com crianças de 6 a 12 anos

UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) divulgou a sexta edição da sua Colônia de Férias nesta segunda-feira (6). Conforme o anúncio, nesta edição conta com 60 vagas para crianças de 6 a 12 anos e será realizada na Cidade Universitária. Os pais e responsáveis interessados podem realizar inscrição a partir do dia 13.

Toda a ação é realizada pelos estudantes do Programa de Educação Tutorial (PET) Educação Física. A novidade desta edição é que as atividades serão temáticas, com experiências voltadas ao lazer e à sustentabilidade. “A Colônia de Férias contará com atividades relacionadas à construção de brinquedos com materiais recicláveis, visitas a parques de lazer da Capital, atividades esportivas e recreativas e atividades artísticas”, destacou o professor da Faculdade de Educação, Junior Vagner Pereira da Silva.

As atividades são voltadas para crianças das comunidades interna e externa. “No caso dos filhos dos servidores, eles têm a oportunidade de se aproximarem da Instituição onde os pais trabalham. Já as crianças da comunidade externa podem conhecer a Universidade e cultivar o desejo de ingressar na graduação no futuro”. Para Vagnes, a ação contribui para o aprendizado dos estudantes de Educação Física. “Possibilita que coloquem em prática os conhecimentos obtidos ao longo da formação nas disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, corroborando com a preparação dos mesmos para atuação profissional”.

Os responsáveis pelas crianças devem fazer a inscrição presencialmente entre os dias 13 e 17 de fevereiro, no curso de Educação Física, no Bloco 8, em frente à sala de imprensa no Morenão, na Cidade Universitária. Para a inscrição, é necessário ter em mãos uma cópia de documento com foto do responsável e uma cópia do documento da criança. Já as atividades da Colônia de Férias serão desenvolvidas entre os dias 20 e 24 de fevereiro, das 13h às 17h, nas Quadras Cobertas da UFMS.

