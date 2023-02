Apae inaugura ampliação da oficina ortopédica e reforma do prédio do CER

Com R$ 4,7 milhões de investimentos, sendo R$ 1,5 milhão provenientes de recursos do Estado (emendas de custeio para a saúde), a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Campo Grande reformou sua oficina ortopédica e ampliou o prédio do CER (Centro Médico e de Reabilitação).

A ampliação da estrutura em 1,8 mil metros quadrados construídos. A nova Oficina Ortopédica consiste em um espaço para confecção, adaptação e manutenção de OPMs (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) para pacientes de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

São 246 metros quadrados com equipamentos novos, que ampliam a capacidade produtiva e de atendimento. A oficina ortopédica tem uma unidade itinerante, que atende todos os municípios do interior do Estado, nas 11 microrregiões de saúde.

Já o CER é um novo bloco com 2.200 m² de área construída, destinado ao atendimento de pacientes autistas, nascidos prematuros, síndromes congênitas e complicações peri e pós-parto.

A ampliação proporciona 17 novos consultórios, sala de avaliação e desenvolvimento do protocolo ABA (análise do comportamento aplicada) para autistas, ginásio de neurorreabilitação, estipulação precoce e laboratório de Atividades de Vida Diária (AVDs – terapia ocupacional).

O CER/APAE é especializado em reabilitação, realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, sendo referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência física e intelectual em Mato Grosso do Sul.

A unidade da APAE/CG é um serviço especializado de reabilitação, o qual dispõe de uma equipe multiprofissional com Médicos especialistas, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais, Assistentes Sociais, Enfermeiros, Nutricionistas e Técnicos em Órteses e Próteses.