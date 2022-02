Aquidauanense e Dourados abrem 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A

Aquidauanense e Dourados abrem a quarta rodada da primeira fase, neste sábado (12), ás 15h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana. O Azulão da Princesa vai tentar manter a liderança do grupo B. O DAC, atual vice-campeão, por outro lado, busca a primeira vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022.

No domingo (13), mais três jogos agitam o Estadual em Chapadão do Sul, Costa Rica e Rio Brilhante. A bola rola logo cedo. Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão e União/ABC enfrentam-se, às 9 horas, no Estádio Toca do Pica-Pau (Municipal Ijair Tomquelsqui), em Chapadão do Sul. Em seus domínios, a equipe sul-chapadense visa os primeiros pontos no Estadual, pelo grupo A.

A cerca de 60 quilômetros dali, o Costa Rica recebe o Comercial, no Laertão (Estádio Municipal Laerte Paes Coelho), às 15 horas. A partida também é válida pelo grupo A. O confronto que fecha a rodada acontecerá, a partir das 17 horas, no Ninho da Águia (Estádio Municipal Iliê Vidal), em Rio Brilhante. Águia Negra e Naviraiense vão a campo pela chave B.

(Com assessoria)