Exportações da indústria de MS atingem 2º melhor resultado

Mato Grosso do Sul obteve US$ 320,6 milhões na receita com as exportações de produtos industriais em janeiro. Esse foi o segundo melhor resultado em toda a série histórica das exportações de produtos industriais do Estado.

Comparado ao mesmo período de 2021, que registrou o valor de US$ 239,7 milhões, houve um aumento de 34%. Segundo Ezequiel Resende, coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, os segmentos da celulose e papel, complexo frigorífico e óleos vegetais e demais produtos de sua extração exibiram a maior participação dos segmentos industriais nas receitas de exportação do Estado.

Em adição, 64% de toda a receita de importação do primeiro mês do ano foi gerada pela indústria. Quanto à celulose e papel, seus principais produtos exportados durante o mês de janeiro foram pastas químicas de madeira, que em relação ao comparativo de 2021 e 2020 obteve um acréscimo de 37%.

Os principais compradores são China, Estados Unidos, Emirados Árabes e África do Sul. A receita do segmento aumentou 35% em relação ao ano anterior e chegou a alcançar US$ 108,6 milhões.

No setor do complexo frigorífico, as carnes desossadas congeladas de bovino, pedaços e miudezas congelados de frango, carnes desossadas refrigeradas de bovino e frango inteiro congelado foram os principais exportados. Os maiores importadores foram China, Estados Unidos, Chile e Hong Kong.

Em relação à receita, houve um crescimento de 41% em relação a janeiro de 2021, o que correspondeu a uma cifra de US$ 105,5 milhões. (Da redação)