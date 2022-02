Detran-MS abre novo leilão com mais de 30 veículos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu nesta semana, um novo leilão com 31 veículos disponíveis sendo 28 motocicletas e 3 automóveis, que foram apreendeidos em Anaurilândia, Angélica, Deodápolis, Itaquiraí, Nova andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

A visitação será aberta ao público nos dias 17, 18 e 21 de fevereiro.

Segundo o Departamento, mais três leilões estão em aberto no Estado, sendo para desmontagem e reciclagem. Para sucata aproveitável são 39 lotes de veículos, sendo 71 motocicletas (13 lotes com 5 motocicletas cada e 1 lote com 6 motocicletas) e 25 automóveis apreendidos nos municípios de Anaurilândia, Angélica, Batayporã, Deodápolis, Gloria de Dourados, Itaquiraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu e que podem ser visitados no mesmo horário e local, nos dias 21, 22 e 23. O encerramento acontece no dia 24.

Somente pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional podem participar, conforme Lei 12.977/2014, regulamentada pela resolução CONTRAN 611/2016. Para reciclagem, a regra de participação é a mesma. Com pesagem estimada em 37.558,00 kg de material ferroso, o certame disponibiliza lote único com 82 motocicletas e 29 automóveis. A visitação acontece nos dias 22, 23 e 24 e o encerramento no dia 25.

Todos estes veículos podem ser visitados no pátio da Leiloeira em Dourados, localizado na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 51, Jd. Colibri, das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O encerramento está previsto para o dia 23/02 às 15h do horário de Brasília.

Além destes, abre nesta sexta-feira (11), mais uma oportunidade para sucata aproveitável, sendo 104 lotes de veículos, com 152 motocicletas e 88 automóveis apreendidos na Capital. Com encerramento previsto também para o dia 25, a visitação acontece nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro nos seguintes locais: Lotes nº. 01 ao 63: No pátio da empresa Autotran, localizado na Av. Gury Marques, nº. 7.155, Vila Cidade Morena e Lotes de nº. 64 ao 104: no pátio FX, localizado no trecho Anel Rodoviário, nº. 14.616, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Com a assessoria