Aquidauana recebe a 38ª Prova de Canoagem Santa Delfina neste domingo

A cidade de Aquidauana será o cenário de uma grande disputa aquática neste domingo (1º), com a realização da 38ª Prova de Canoagem Santa Delfina. A competição integra a Copa Brasil de Canoagem Maratona e a 3ª Etapa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Canoagem, reunindo atletas de várias categorias para uma maratona de 18 km que promete agitar a cidade.

Com largada marcada para às 9h na Pousada Cachoeira do Campo, no distrito de Camisão, a prova terá seu percurso percorrido até a chegada na histórica Ponte Velha, em Aquidauana. O evento é esperado para atrair um grande número de participantes e espectadores, já que conta com a presença de importantes atletas locais e regionais.

Programação

– 8h: Congresso técnico e distribuição de numerais (Pousada Cachoeira do Campo, distrito de Camisão).

– 9h: Largada em massa para todas as categorias.

– 11h: Premiação no Antigo Clube dos Médicos, localizado ao lado da Ponte Velha.

– 12h: Almoço incluso para os participantes no Antigo Clube dos Médicos.

Categorias em disputa

A competição será dividida em diversas categorias, atendendo tanto iniciantes quanto profissionais, além de contemplar as provas de paracanoagem. Entre as principais categorias estão o K1, Turismo, Master (A, B e C), Júnior, além das modalidades de paracanoagem KL1, KL2 e KL3. Isso garante um evento inclusivo e repleto de desafios para todos os níveis de atletas.

Premiação e reconhecimento

Os vencedores de cada categoria da 38ª Prova de Canoagem Santa Delfina receberão troféus, enquanto os segundos e terceiros colocados serão premiados com medalhas. Importante destacar que esta etapa também é decisiva para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Canoagem, e os campeões e vices estaduais de cada categoria serão definidos pela somatória do ranking de 2024.

Apoio e organização

O evento é promovido pelo Clube de Regatas Aquidauana e pela Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul, com a supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa). Além disso, a realização conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, FEMA, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e SEETESC/Fundesporte.

