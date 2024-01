Apresentação do elenco da Portuguesa para o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024

Na noite de quinta-feira (18/01), a Associação Atlética Portuguesa revelou o elenco que representará o clube na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024. O evento, realizado no Santtino Gastrobar, em Campo Grande, foi marcado por emoção, promessas de dedicação e a presença de autoridades, torcedores, familiares dos jogadores e a imprensa local.

O treinador Glauber Caldas expressou otimismo para a temporada, destacando o desempenho do time mesmo diante de um campeonato mais desafiador. Ele ressaltou a confiança na equipe que foi montada, enfatizando a determinação para alcançar o sucesso. A estreia da Portuguesa está marcada para domingo (21/01) contra Coxim, às 15 horas, no Estádio André Borges.

O presidente Gilmar Ribeiro, conhecido como Mazinho, compartilhou palavras motivadoras, destacando o propósito comum de contribuir para a mudança no cenário do futebol em Mato Grosso do Sul. Ele enfatizou a busca por avanço e sucesso, indo além das expectativas convencionais.

A relação de jogadores apresentados inclui nomes como André Renato Antoniassi (Zuba), Marcos Daniel Silva Portilho (Marcão), Rhuan Wallace Stoceberl Barboza (Lateral Esquerda), e outros vinte jogadores que foram calorosamente recebidos durante a apresentação.

A Portuguesa conta com o apoio de patrocinadores para a temporada 2024, incluindo Sicredi, Amiréia Pajoara, Anoreg-MS, Mob Seguros, Capital Saúde, VM Sports e UEFAMS.

A comissão técnica, liderada por Glauber Caldas, conta com Rafael Martinez Andrade (Preparador Físico), Walisson Aparecido de Paula (Preparador de Goleiro), Adão Batista (Massagista), André Luis (Roupeiro) e Lincoln Fonseca (Executivo de Futebol).

O departamento médico é composto pelo Dr. Orlando Turpo (Médico Ortopedista), Andreia Leite (Enfermeira) e Juliana Lopes (Fisioterapeuta).

