Último Grito de Carnaval do Farofolia acontece no sábado

O último grito de Carnaval do Farofolia acontece neste sábado, 20 de janeiro. A folia, como não poderia deixar de ser, também carrega representatividade e homenageia a comunidade trans da sigla LGBTQIAPN+. O evento começa com esquenta no Ponto Bar às 18 horas e segue noite adentro na boate Loop Music Hall, a partir das 23h30.

O produtor do bloco, Renê Willian, explica o porquê da temática escolhida para esta edição. “Nós, enquanto bloco LGBTQIAP+, sabemos da responsabilidade de levantar essa bandeira. E em janeiro, mês que reafirma a dignidade da população trans e a garantia de seus direitos, é de fundamental importância trazer essa pauta mas sempre lembrando que visibilidade e respeito devem ser dados o ano todo”, afirma.

Os djs Lady Afro, Lannovisk, Jubba esquentam as pick-ups no Ponto Bar e, depois, a festa continua com o set de Gaga Funkeira, Abhnerrr, e Renê. O line up, como não poderia deixar de ser, também conta com shows da djs Afropaty e Deumathh, pessoas trans.

Além do set dos djs, o evento também conta com performances artísticas e com um momento de fala da presidente da Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS), Mikaella Lima Lopes.

Serviço – O Ponto Bar está localizado na rua Dr. Temístocles, 103, Centro, e a Loop Music Hall fica na rua Dr. Temístocles, 91, em frente ao Ponto Bar. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente aqui, porém, também poderão ser comprados na hora.

