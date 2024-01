Festival de Praia acontece em Bonito neste fim de semana

Neste sábado e domingo chega em Bonito o Festival de Praia no balneário municipal da cidade. Na ação são levadas modalidades esportivas de praia. O festival já passou pelas cidades de Coxim, Anaurilândia e Sonora e agora chega em Bonito.

Modalidades

As modalidades são: beach tennis, beach hand e futevôlei, cada modalidade tem suas próprias categorias. O beach hand tem categoria livre, beach tennis tem as categorias, feminino intermediário e mista open. Já o futevôlei contempla, amador A, amador B e futevôlei feminino.

Também serão dadas oficinas gratuitas nos dois dias das modalidades ministradas pelos árbitros. Assim Quem não conseguir participar do campeonato pode participar das oficinas. Os participantes das oficinas ganham uma camiseta.

No local também há uma barraca com atividades de lazer brinquedos infláveis (tobogã e chute a gol), oficina de pintura facial e maquiagem infantil, desenhos para pintura, jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho), além de corrida kids, chapeleiro para tirar fotos e muito mais.

O Festival de Praia é gratuito e aberto ao público.. No Sábado e domingo as atividades vão das 8h às 11h e das 14h às 17h.

