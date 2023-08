Após sofrer três derrotas consecutivas, representante de MS na Taça Brasil é eliminada

O único representante de Mato Grosso do Sul na 50ª edição da Taça Brasil de Futsal, a Escolinha do Pezão foi eliminada da competição. O campeonato foi disputado em Manaus (AM), na última semana.

A Escolinha do Pezão sofreu três derrotas consecutivas, sendo para o Campo Largo Futsal (PI) pelo placar de 8 a 3, na segunda partida outra derrota para o Estrela do Norte por 4 a 2 e fechou a participação diante do Independente (RR) por 2 a 1.

Confira abaixo os resultados da primeira rodada da 50ª edição da Taça Brasil de Futsal

Associação Brasil Futsal-RS 1×1 AADBRAS/BRB Brasília-DF (Grupo A)

Campo Largo Futsal-PI 8×3 AAEP/Bodoquena-MS (Grupo B)

Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM 1×5 Balsas Futsal-MA (Grupo A)

Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×1 Independente-RR (Grupo B)

Resultados da segunda rodada – 28/08 (segunda-feira)

Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM 9×3 Associação Brasil Futsal-RS (Grupo A)

Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×2 AAEP/Bodoquena-MS (Grupo B)

Terceira rodada – 29/08 (terça-feira)

18h – AADBRAS/BRB Brasília-DF 1 x 4 Balsas Futsal-MA (Grupo A)

19h45 – AAEP/Bodoquena-MS 1 x 2 Independente-RR (Grupo B)

Quarta rodada – 30/08 (quarta-feira)

18h – Grêmio da Amazônia/SEC/Cecab-AM x AADBRAS/BRB Brasília-DF (Grupo A)

19h45 – Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM x Campo Largo Futsal-PI (Grupo B)

Quinta rodada – 31/08 (quinta-feira)

18h – Campo Largo Futsal-PI x Independente-RR (Grupo B)

19h45 – Associação Brasil Futsal-RS x Balsas Futsal-MA (Grupo A)