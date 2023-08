Músico do Moinho Cultural é selecionado para Orquestra Sinfônica

Estudante do Moinho Cultural, o jovem Gabriel Ramos Pereira, de 20 anos, está na Cidade Maravilhosa para participar de residência na Orquestra Sinfônica Brasileira

Nascido em Ribas do Rio Pardo (MS), Gabriel Ramos Pereira de Souza, de 20 anos, foi aprovado para residência artística na OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira) no Rio de Janeiro. Após um árduo processo seletivo, que durou cerca de três meses, em disputa com concorrentes de 30 municípios do Brasil, o musicista conquistou a oportunidade de frequentar aulas, workshops, ensaios e concertos, além de conviver com alguns dos maiores músicos do país, durante seis meses. Apresentar-se junto à orquestra é outro privilégio que a residência proporcionou. Em primeiro de agosto, Gabriel viveu esse momento incrível, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, experiência que o estimulou ainda mais a seguir com a carreira de musicista. A residência acontece por meio do Programa Vale Música, projeto autoral do Instituto Cultural Vale.

“A minha estreia ocorreu no dia primeiro de agosto! Foi meu primeiro concerto junto à Orquestra Sinfônica Brasileira e foi incrível”, relata, empolgado.

O violinista comenta que suas expectativas são altas, mas seus anseios revelam que os pés do musicista estão bem fincados no chão. Apesar de demonstrar entusiasmo e vontade de aproveitar a oportunidade ao máximo, Gabriel espera que a experiência proporcione muitas possibilidades em sua trajetória, contudo, ressalta que o estudo para um músico nunca para e que esses seis meses é uma ótima fase deste percurso.

“Eu só espero aprender e absorver o máximo que puder. Sei que nunca vou absorver tudo e compreender o todo dessa área. Seis meses é um período que, para a música, para o conhecimento musical, é pouco. Mas será uma experiência para a vida toda. Espero que me ajude a caminhar para sempre. Até o meu último dia como músico. Que esse seja o meu norte, a partir daqui.”

Orquestra Sinfônica Brasileira

A OSB possui 82 anos de trajetória ininterrupta e sua história é composta por mais de cinco mil concertos já realizados, além de ser a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia. O projeto Residência Vale Música começou em 2022 e a Orquestra Sinfônica Brasileira pretende repetir anualmente a ação, gerando oportunidades para jovens instrumentistas.

“É um misto de privilégio e responsabilidade para a OSB receber músicos de extremo talento. A residência Vale Música já se consolidou como programa educacional capaz de proporcionar desenvolvimento musical, social e humano a cada participante. Entre aulas, workshops, ensaios e concertos, criamos um verdadeiro ecossistema de aprendizado e muita troca, propiciando o amadurecimento necessário para que cada músico alcance seu sonho de maneira sustentável”, pontua Elber Ramos, coordenador Educacional da OSB.

Estudo e dedicação

Gabriel, aos 17 anos, foi morar em Corumbá para realizar um curso técnico em TI (Tecnologia da Informação). No entanto, suas raízes, influenciadas por uma família repleta de musicistas, atraíram sua atenção para o Instituto Moinho Cultural, um encontro que mudou a sua vida. “Lá, eu cresci muito musicalmente. Terminei o curso de TI, mas foi na música que me encontrei. Eu pensava que a música seria um hobby na minha vida, mas hoje, a vejo como o meu futuro profissional”, conclui.

Ao conhecer o projeto, o músico viu sua relação com a música se transformar, ainda que a sua relação com a música tenha iniciado com apenas cinco anos, idade em que ganhou o seu primeiro violino.

“Essas oportunidades mudaram o meu contato com a música, que nem sempre foi o mesmo e acredito que o mais importante é isso. Eu tinha uma visão muito limitada a respeito de ser músico, mesmo que a minha relação com ela tenha iniciado há muito tempo. Mas hoje eu vejo a música com muito mais proximidade e com um olhar maduro. Isso só aconteceu por intermédio do Moinho Cultural, onde tive, também, contato com alguns músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, além das oportunidades que foram proporcionadas pelo Instituto Cultural Vale.”

Um dos períodos de intenso desafio dessa jornada foi o processo seletivo, que durou cerca de três meses e incluiu diversas fases: inscrição, seleção, vídeos e seleção presencial, em uma disputa que envolveu cerca de 30 municípios brasileiros. Gabriel conta como foi o seu período de estudos e dá dicas para os jovens músicos que possam se interessar pelo projeto.

“Eu me preparei na base do estudo, que não é segredo para nenhum músico. É só estudar, ter uma rotina, um cronograma e tentar prestar atenção no que você está fazendo. É enfrentar as adversidades do dia a dia e se adaptar a cada uma delas. Adaptar o seu estudo e manter o foco. Manter consistência e constância nos estudos e sempre ter em mente a ideia do que você está fazendo e não fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira.”

Conexões e transformações sociais por meio da arte e cultura

O Instituto Cultural Vale tem o intuito difundir e ampliar perspectivas de futuro por meio da arte, para pessoas de todo o país. O propósito é fomentar e possibilizar diversas expressões artísticas, por meio de projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 Estados, e no Distrito Federal, em execução desde 2022. O instituto acredita que investir em arte e cultura é uma ferramenta de suma importância para democratizar o acesso desse âmbito, além de ser uma poderosa ferramenta de transformação social.

A residência artística Vale Música, projeto no qual Gabriel está inserido, é proporcionada pelo Programa Vale Música, projeto autoral do Instituto Cultural Vale. Por meio de uma rede colaborativa de ensino e aprendizagem, o programa atende profissionais das maiores orquestras do país e estudantes de polos musicais em cinco Estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará. Ao todo, são 250 profissionais e mais de mil alunos em intercâmbios, aulas e residências artísticas envolvidos no programa.

Para que oportunidades como essa continuem acontecendo, apoios e patrocínios são fundamentais. O programa Vale Música possui como parceiras a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Ouro Preto, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e a Nova Orquestra, patrocinadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para os interessados nos projetos e institutos, o Instituto Cultural Vale disponibiliza o site: institutoculturalvale.org. Sobre o Moinho Cultural, para mais informações, acesse o @moinho_cultural, no Instagram. A OSB também disponibiliza um site, contendo sua programação e diversas informações: www.osb.com.br.