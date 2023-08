Motorista fica ferido após veículo ser atingido por caminhão e cair em valeta na MS-306

Um homem de 50 anos, ficou ferido após o veículo em que conduzia cair em uma valeta após ser atingindo por um caminhão. O acidente aconteceu na manhã de hoje (30), na MS-306, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. O condutor do veículo foi encaminhado a Santa Casa, onde se encontra em observação.

Em entrevista ao site O Correio News, o motorista do caminhão disse que tentou ultrapassar, mas percebeu que uma careta que vinha logo atrás, tentava realizar a mesma manobra. Então, ele disse que não teve tempo de diminuir a velocidade e evitar a colisão na traseira do veículo Gol.

Com o impacto da batida, o motorista do carro perdeu a direção e foi lançado na ribanceira, caindo em uma valeta de contensão de águas pluviais.

Consciente e orientado, o condutor do veículo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal. Ele chegou a relatar aos socorristas que sentia dores no peito. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

