Após empate com gosto de derrota, Corinthians busca primeira vitória na Sul-americana

Depois de deixar a vitória escapar contra o Racing na estreia na semana passada, o Corinthians retorna ao campo no início da noite de hoje (09), enfrentando o Nacional do Paraguai. A partida é válida pela 2ª rodada da Copa Sul-americana e está marcada para as 18h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O time alvinegro está na segunda colocação em seu grupo, dois pontos atrás do líder Argentinos Juniors, e precisa vencer para abrir vantagem sobre o rival.

Na competição, o líder do grupo está automaticamente classificado para a fase de mata-mata, enquanto o segundo lugar precisa disputar um ‘playoff’ com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Outro time brasileiro que entra em campo nesta noite é o Athletico-PR, que na estreia venceu o Sportivo Ameliano por 4 a 1 fora de casa, pelo Grupo E. Os paranaenses encaram o Rayo Zuliano na Liga Arena, em Curitiba (PR).

