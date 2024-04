Festival da Juventude traz oficinas gratuitas, palestras, shows, teatro e dança em abril

Primeira edição contará com a presença do ator global Jhonny Massaro para oficina de cinema

Começa no dia 26 de abril a primeira edição do FestJuv – Festival da Juventude, da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), que oferecerá de forma gratuita, oficinas de escrita criativa, interpretação para cinema e televisão, roteiro para cinema, técnica vocal para jovens, criação e desenvolvimento de aplicativos para celular, políticas públicas para a juventude, combate às fake news (desinformação), empreendedorismo digital, profissões do futuro e comunicação e marketing. O festival acontece até o dia 28 de abril, e as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de abril.

O destaque do festival será a oficina de interpretação para cinema e tv, ministrada pelo ator global Jhonny Massaro. Segundo a organização do festival, a proposta da oficina tem a proposta de aproximar os jovens de profissionais do mercado, estreitas conhecimentos práticos e promover a capacitação para quem se interessa na área do audiovisual. Serão duas turmas, com atividades no período da tarde, nos dias 26 e 27 de abril, com capacidade de 20 pessoas por turma.

A estudante de jornalismo Amanda Melgaço, comentou ao jornal O Estado que as expectativas estão altas para o festival e para a oficina de interpretação. “A proposta do festival é incrível, oferecendo a oportunidade de nos aprofundarmos mais no âmbito cultural, onde os jovens podem participar de oficinas com profissionais e especialistas da sua área de interesse. No meu caso, me inscrevi na oficina de interpretação que terá como palestrante o ator Johnny Massaro, a atuação sempre foi minha paixão e ter uma aula com um ator que admiro é uma chance única que o este projeto proporcionou. Já espero as próximas edições do festival”.

Já a oficina de escrita criativa para jovens será ministrada pelo escritor, músico, jornalista, especialista em literatura infanto-juvenil e contador de histórias Tino Freitas. Será realizado exercícios de criatividade, com leituras de contos e crônicas de autores, clássicos e contemporâneos, além de análise de letras e notícias de jornais. Ao final das leituras, os participantes produzirão textos sobre o próprio cotidiano, com temas sobre conflitos de gerações e experiências da juventude. A oficina será dividida em duas turmas, sendo a primeira no dia 26, no período da tarde, e a segunda turma no sábado, 27, pela manhã, também com 20 vagas disponíveis para cada.

Com carreira internacional e raiz sul-mato-grossense, o produtor executivo e escritor PJ Maia ministrará a oficina de roteiro cinematográfico, com teoria e exercícios sobre desenvolvimento de ideias e construção de roteiros. O campo-grandense Paulo José Maia é autor do premiado livro de fantasia “Espírito Perdido”, e tem experiências de produção nas empresas Warner Bros, Discovery, HBO e Globo.

Politicas e combate a desinformação

Visando ampliar os horizontes dos jovens, pesquisadores do Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul, ministram a Oficina Seu Futuro, Sua Voz, para propor ações para a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude, pasta vinculada a SEC/MS (Secretaria de Estado de Cidadania de Mato Grosso do Sul). As propostas desenvolvidas durante a oficina serão integradas ao formulário de consulta-escuta, sobre ações consideradas prioritárias para juventude, organizada pela Subsecretaria, em colaboração com o Conselho Estadual da Juventude. Com 35 vagas, a oficina será no dia 26 de abril, das 8h às 12h.

Um dos males dos dias atuais, que cresceu exponencialmente durante a pandemia de covid-19 é a desinformação. O tema será abordado na oficina Não caia em Fake News, ministrada pela professora do Curso de Jornalismo da UFMS, Taís Marina Tellaroli Fenelon, na tarde do dia 27 de abril, com 35 vagas disponíveis.

“A oficina surgiu para despertar nos jovens um olhar atento e critico dos conteúdos que circulam nas redes sociais e plataformas, porque hoje, qualquer pessoa pode publicar, sobre qualquer assunto, independente se for verdadeiro ou falso. Não temos nenhuma regulação das plataformas, é uma terra sem lei, e se a gente não tiver um olhar atento sobre o que pode ser desinformação, sobre um conteúdo sem fonte, ou se é muito absurdo, vamos acreditar em informações totalmente distorcidas e falsas”, disse a professora ao jornal O Estado.

Para a ministrante, é essencial para os jovens que identifiquem o impacto negativo que as redes sociais podem apresentar. “Mostrar que, hoje, as redes sociais podem ser um ambiente perigoso, porque elas distorcem fatos, ciências, eventos comprovadamente comprovados, e isso acaba mudando a nossa percepção do mundo real, duvidamos que a vacina, por exemplo, protege, vamos duvidar de um conhecimento consolidado. E os jovens precisam ter esse tipo de educação midiática, porque eles não tem experiência ainda, não tem um olhar apurado para identificar”, complementa.

O Festival

Além das oficinas, o FestJuv terá em sua programação concursos, lançamentos de livros, bate papo com autores renomados, shows, teatro, dança e batalha de rimas. Serão quatro dias (25 a 28 de abril) intensos na Cidade Universitária.

“É um evento muito importante para os jovens do nosso estado, com diversos espaços para compartilhamento de experiências, talentos, conhecimento, além de favorecer a expressão nas suas mais variadas formas. Estamos orgulhosos e felizes em receber o Festival e esperamos que essa seja a primeira de muitas, proporcionando uma vivência cultural sem igual e abrindo os horizontes para a juventude de MS”, disse o reitor Marcelo Turine.

“Acredito que acesso a Cultura e Educação é um direito da sociedade, um festival como este ser gratuito só reforça a importância de que todos merecem a mesma oportunidade, qualidade e condições de futuro. Já que a ideia de cultura e arte, é exatamente isso, conectar pessoas” reiterou Amanda.

Serviço: Todo o festival é gratuito para a população interna e externa da universidade. As inscrições vão até o dia 15 de abril, e podem ser realizadas por meio do site https://aacic.com.br/festivaldajuventude/2024/oficinas/

Por Carolina Rampi

