Após derrotar Corinthians, Joinville é campeão da Copa Mundo de Futsal Sub-21

O Joinville Esporte Clube consagrou-se, no domingo (01), campeão da Copa Mundo de Futsal Sub-21. O time alcançou o feito após derrotar o então bicampeão do campeonato, Corinthians, por 6 gols contra 5. As disputas ocorreram em Dourados, no ginásio do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran).

Por Joinville, o atleta Fabinho marcou dois gols, enquanto seu companheiro de equipe, Gabriel Cândido, marcou quatro. Já no time adversário, os gols foram marcados por Thiaguinho, 3, Pietro, 1, e Gabriel, também 1.

Ao todo, 15 clubes de todo o país participaram das disputas. Conforme a organização do evento, as três melhores equipes disputarão a etapa mundial da Copa, que ocorrerá de 10 a 15 de maio, na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá (PR).

Além da Copa Mundo Futsal Sub-21, etapa nacional e mundial, mais duas competições terão sede em Mato Grosso do Sul: Copa Mundo do Futsal adulta feminina, de 22 a 27 de agosto, em Campo Grande, além do torneio na categoria sub-18, que acontecerá de 5 a 10 de setembro, em Dourados.

A Copa foi organizada pela empresa paranaense de artigos esportivos Mundo do Futsal, junto à Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS), com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).