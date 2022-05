Vereador se reúne com reitoria da UCDB, Sisep e Agetran para discutirem implantação de ciclovia até a Universidade

O secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Rudi Fiorese, e a diretora adjunta da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Andréa Luiza Torres de Figueiredo da Silva, se reuniram com o vereador Ronilço Guerreiro (Podemos),com o reitor da UCDB , Pe. José Marinoni, e com a pró-reitora de Administração, Ir. Rafaelle Lochi, para discutir a construção de uma ciclovia que ligará a Avenida Ernesto Geisel/Heráclito de Figueiredo até a UCDB.

O parlamentar disse que tem buscado junto a prefeitura de Campo Grande a viabilização do projeto, pois são muitos jovens que estudam na Universidade e, com o uso da bicicleta, poderá ajudar na melhoria do fluxo de trânsito na região. “Foi um encontro muito proveitoso e destacamos a importância dessa ciclovia para mobilidade urbana e também para a saúde. Precisamos entender que ciclovias são realidade em diversos cantos do mundo e cada vez mais o uso da bicicleta está ganhando espaço como meio de transporte”, disse o vereador.

Segundo Guerreiro, a Agetran e a Sisep se comprometeram a realizar um estudo para avaliar a possibilidade. “Eles receberam a ideia com entusiasmo, inclusive comentaram que empresas que estão se desenvolvendo na região podem ajudar com a obra”, destacou.

O reitor da UCDB ressaltou a importância do projeto. “Diante das dificuldades dos acadêmicos para transporte, já havíamos iniciado internamente uma discussão sobre o assunto. É claro que a gente precisava do apoio e do incentivo de alguém ligado à Prefeitura e tivesse voz ativa por meio da legislatura”, comentou.

O Pe. José Marinoni acredita que exista possibilidade real para efetivação da ciclovia. “O secretário, a engenheira e o vereador se prontificaram em fazer um levantamento para a viabilidade econômica e todas as implicâncias de uma obra como esta para que a ciclovia se torne uma realidade”, ressaltou o reitor.

Com informações da Câmara