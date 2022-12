Papai noel dos correios: 2098 cartinhas ainda não foram adotadas na Capital

Até o dia 16 de dezembro os campo-grandenses tem a oportunidade de fazer o Natal de uma criança mais feliz por meio da campanha Papai Noel dos Correios. Neste ano a ação traz o tema “Papai Noel existe e posso chamar de você”, contudo, na Capital, 2098 cartinhas ainda estão a espera de padrinhos e madrinhas.

Realizada há mais de 30 anos, a campanha tem o objetivo de proporcionar um Natal inesquecível a crianças todo o Brasil. Além das cartinhas de crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, desde 2010, alunos do 1º ao 5º de escolas públicas são convidados a colocar no papel seus desejos ao Papai Noel. Entre os principais presentes pedido pelos pequenos, estão bolas, bonecas, roupas e materiais escolares.

Superintendente estadual dos Correios de Mato Grosso do Sul, Flávio Leal ressalta que a iniciativa é um meio de fomentar a solidadriedade e aproximar a sociedade das crianças carentes.

“O que se pretende fazer com essa campanha é levar às crianças uma esperança no final do ano, levar a magia do natal e chamar a comunidade para participar disso também. Então a gente aproxima a comunidade, os padrinhos, das crianças carentes, levando para elas um natal feliz”, destacou.

Além de Campo Grande a campanha está presente em 14 cidades de Mato Grosso do Sul, são elas: Anastácio, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Inocência, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

Confira os locais para adotar uma cartinha em Campo Grande:

Estação Rodoviária: na Rua Vasconcelos Fernandes, 226

Central: na Avenida Calógeras, 2309;

Shopping Campo Grande: na Avenida Afonso Pena, 4909 – 1° piso, loja 701; e no stand no segundo piso do centro comercial.

As cartinhas também podem ser adotadas pela internet no site: https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php, no site é possível consultar as datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega.

Com informações da repórter Aline Ferreira.