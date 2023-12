Detran abre leilões de veículos para circulação, inservíveis e aproveitáveis

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) abriu nesta semana os leilões de veículos aprendidos em diversas cidades do Estado, nas categorias de veículo para circulação, sucata inservível e sucata aproveitável. Confira as informações abaixo.

Serão dois leilões de veículos que podem circular novamente nas ruas. Um Leilão de veículos apreendidos nos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Campo Grande, Chapadão Do Sul, Corumbá, Dois Irmãos Do Buriti, Guia Lopes Da Laguna, Jardim, Nioaque, Paranaíba, Ribas Do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, São Gabriel Do Oeste, Sidrolândia, Três Lagoas.

Este Leilão será realizado entre dias 30 de maio e 16 de junho, pelo portal www.reginaaudeleiloes.com.br, disponibilizando mais de 100 veículos para circulação entre carros e motos.

A verificação dos lotes acontece nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2023, no Pátio da Pmax, que fica na Rua Gigante Adamastor, nº. 16, bairro Santa Felicidade, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

O segundo Leilão de circulação é de veículos apreendidos em Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, que será realizado entre os dias 31 de maio e 16 de junho, através do portal www.vialeiloes.com.br, com mais de 80 lotes de carros e motos, com lances a partir de 925 reais.

Esses lotes podem ser verificados de 12 a 15 de junho pátio da AUTOTRAN, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, n° 644, Bairro Rita Viera, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Inservíveis

Em relação aos leilões de inservíveis, serão leiloados entre dias 31 de maio de 15 de junho, pelo portal www.reginaaudeleiloes.com.br, disponibilizando cerca de 10,972 toneladas de material ferroso, em lote único com 59 motocicletas e 06 automóveis.

O item desse Leilão pode ser verificado nos dias 05, 06 e 07 de junho, também no Pátio da Pmax, que fica na Rua Gigante Adamastor, nº. 16, bairro Santa Felicidade, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Já o Leilão de sucata inservível, de veículos apreendidos em Campo Grande, Douradina, Itaporã, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã e Vicentina será realizado entre dias 31 de maio e 16 de junho, pelo portal www.vialeiloes.com.br, disponibilizando cerca 33.030 kg de material ferroso.

Esse item pode ser verificado de 12 a 15 de junho no pátio da AUTOTRAN, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, n° 644, Bairro Rita Viera, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Leilão de Sucata Aproveitável

Nos leilões de sucata aproveitável, os itens são veículos para desmanche. Serão dois tipos desse Leilão em junho. Um de veículos apreendidos nas cidades de Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Dois Irmãos Do Buriti, Miranda, Nioaque, Ribas Do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, São Gabriel Do Oeste, Sidrolândia, Três Lagoas, que será realizado entre os dias 31 de maio de 15 de junho, pelo portal www.reginaaudeleiloes.com.br.

A verificação desses lotes acontece também nos dias 05, 06 e 07 de junho, no Pátio da Pmax, que fica na Rua Gigante Adamastor, nº. 16, bairro Santa Felicidade, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Outro Leilão de sucata aproveitável é de veículos apreendidos em Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, que será realizado entre 31 de maio e 16 de junho, pelo portal www.vialeiloes.com.br. Serão 50 lotes de veículos que poderão ser verificados de 12 a 15 de junho pátio da AUTOTRAN, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, n° 644, Bairro Rita Viera, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os chamamentos de todos os Leilões citados acima foram publicados no Diário Oficial do Estado do dia 30 de maio. Os editais estão disponíveis nos portais dos leiloeiros e no portal do Detran.