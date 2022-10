Após 5 anos em inatividade, Ivinhema se prepara para estreia na série B

Após 5 anos longe dos gramados, o Ivinhema Futebol Clube está de volta ao futebol sul-matogrossense. A equipe do Cone-Sul estreia no próximo domingo (9), contra o Operário Atlético Clube, na cidade de Caarapó.

De acordo com o Arquibancada MS, há 15 dias o elenco vem se preparando para sua estreia na competição. Entre as novidades, o Ivinhema terá como técnico Douglas Ricardo, campeão estadual em 2008. O seu último trabalho foi no Corumbaense em 2020.

Outras novidades são o lateral Valdinei, o zagueiro Jonathan e o volante Mutuca, todos com passagem vitoriosa pelo Águia Negra. Além deles, o clube conta com outros jogadores da região, menos conhecidos no futebol de Mato Grosso do Sul.

A estreia do Azulão no campeonato sul-mato-grossense da série B será no próximo domingo (9), às 15h, contra o Operário A.C.

Campeonato Estadual Série B.

A competição que inicia no próximo final de semana, conta com seis clubes. Além do Ivinhema F.C e também do Operário A.C, o torneio tem a presença do CEART, de Dourados, Comercial Esporte Clube, de Três Lagoas, Novo Futebol Clube e também do Náutico Futebol Clube, esses dois últimos de Campo Grande.

De acordo com o regulamento do campeonato acertado entre Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e clubes participantes, a série B será disputada em fase de classificação no formato contra todos em um único turno. Após cinco rodadas, os melhores garantem o acesso à elite do futebol sul-matogrossense.

Acompanhe abaixo os jogos de abertura.

Ivinhema F.C x Operário A.C

Náutico F.C x Comercial E.C

CEART x Novo F.C