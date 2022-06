Após 15 anos, Lucas Leiva é anunciado e está de volta ao Grêmio

O volante Lucas Leiva está de volta ao Grêmio. O jogador de 35 anos, revelado pelo Tricolor gaúcho, teve o retorno anunciado pelo clube na manhã de hoje (27), 15 anos após ser negociado com o Liverpool (Inglaterra). O contrato do atleta, que vestirá a camisa 15 (a mesma que utilizou em 2005, ano em que estreou na equipe profissional), será válido até dezembro do ano que vem.

“O Grêmio, para mim, foi o início do sonho. No futebol, às vezes, a gente planeja e não dá certo, mas o momento de voltar chegou. Para mim, não importa onde o Grêmio está, importa ter a oportunidade de representar esse time, que significa tanto para mim. O clube fez esforço para me trazer e eu fiz esforço para voltar. O mais importante é deixar as vaidades e o ego de lado por um único objetivo, que é retornar à Série A”, declarou Lucas em entrevista coletiva na Arena tricolor, em Porto Alegre.

Como a janela de transferências do futebol brasileiro reabre somente em 18 de julho, a provável reestreia do volante pode ocorrer no dia seguinte, diante do Brusque, às 19h (horário de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 19ª rodada da Série B. O primeiro jogo na Arena, por sua vez, deverá ser em 23 de julho, com a Ponte Preta, também às 19h, pela 20ª rodada.

“Não jogo desde o dia 22 de maio, mas tenho treinado sozinho, um treinamento de manutenção. Agora vou começar a treinar com o time, é diferente, vamos ver como será nas próximas semanas, mas têm grandes chances de estar disponível quando a janela abrir”, afirmou o jogador.

Lucas fez parte do elenco campeão da Série B de 2005 e bicampeão gaúcho em 2006 e 2007. Negociado com o Liverpool após o vice da Libertadores em 2007, ele atuou por dez temporadas no clube inglês, vencendo a Copa da Liga na temporada 2011/2012. Em 2017, foi para a Lazio (Itália), conquistando duas Supercopas (2017 e 2019) e uma Copa da Itália (2018/2019). O volante ainda defendeu a seleção brasileira em 24 oportunidades e integrou o time medalhista de bronze na Olimpíada de Pequim (China), em 2008.

No Grêmio, Lucas disputará posição com os também volantes Mateus Sarará, Thiago Santos, Fernando Henrique, Matías Villasanti, Lucas Silva e Bitello. Após 14 rodadas, o Tricolor ocupa o quarto lugar da Série B, com 22 pontos. A equipe dirigida por Roger Machado volta a campo amanhã (28), às 19h, contra o Londrina, na Arena.

Com informações de Agência Brasil

