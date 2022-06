Consórcio Guaicurus tenta pela segunda vez com a prefeitura resolver déficit de $R 5 milhões

Na tentativa de resolver um déficit de R$ 5 milhões por mês, o Consórcio Guaicurus, procurou pela segunda vez, conversar com a prefeitura da Capital, na intenção de conseguir socorro financeiro para, pelo menos, cumprir a folha de pagamento referente ao mês de junho. A afirmação é do advogado André Borges que representa o Consórcio, na tarde desta segunda-feira (27) na Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O advogado chegou por volta das 14h horas no Paço Municipal e em menos de 15 minutos voltou e falou com a imprensa. Segundo ele, não houve reunião, mas ele aproveitou e revelou sobre uma possível falta de pagamento dos colaboradores no início de julho.

“A prefeitura tenta uma parceira com o Governo do Estado para encontrar uma solução para essa demanda. As gratuidades para estudantes da rede estadual de ensino é uma das principais causas dessa dificuldade financeira que o consórcio está passando”, explicou.

Borges continua dizendo que o pagamento dessa gratuidade é feita pelo município o que segundo ele, é injusto. “A prefeitura está pagando vale transporte para estudantes do Estado. Será que não seria compromisso do governo estadual”, indagou.

Sobre a greve dos motoristas do transporte coletivo na semana passada, o advogado explica que o acordo firmado entre MPT (Ministério Público do Trabalho) e Consórcio, é de que o vale dos funcionários seja pago amanhã (20).

“Só o vale corresponde a 40% do total do salário, esse está garantido, já o pagamento do dia 5 de julho, ainda é inserto, não temos de onde tirar”, afirmou André.

André Borges revela que as 4 empresas que compõem o Consórcio, estão endividadas e sem crédito com bancos. “Nem dinheiro financiado não temos como conseguir. Nossa opção é esse recurso que estamos tentando com a prefeitura, mas pelo jeito, o futuro é inserto”, disse.

A assessoria de imprensa da Prefeitura acompanhou a imprensa durante a tarde, mas disse não estar ciente da reunião.

Falamos com o advogado André Borges antes da publicação deste texto e o mesmo afirmou não ter nenhuma previsão de conversa ou resolução do problema.