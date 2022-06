MS conquista cinco medalhas no Brasileiro Sub-18 de Judô

A delegação que representou o estado no Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô, que ocorreu em Vitória (ES), nos dias 25 e 26 de junho, voltou com duas medalhas de ouro e três de bronze.

No quadro de medalhas geral e masculino, Mato Grosso do Sul figurou em quarto lugar, atrás de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. No quadro feminino, o estado terminou em terceiro lugar, atrás de São Paulo e Paraná.

Conforme a CBJ (Confederação Brasileira de Judô), a competição contou pontos para o Ranking Nacional, que determina quais atletas representarão o Brasil em competições internacionais.

Segundo Marcelo Matos, diretor-técnico da FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul), o momento é para ficar de olho nas competições mundiais. “Os resultados demonstrados nessa idade são a porta de entrada para eventos de grande porte. Mato Grosso do Sul demonstrou sua força em uma competição de alto nível, em frente aos olhos de técnicos da Seleção Brasileira”, conclui.

Com informações de Fundesporte

