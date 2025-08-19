Operação Arco Sul cumpre mandados contra organização criminosa com participação em Mato Grosso do Sul

Sequestro de bens e valores dos investigados foi determinado e somam aproximadamente R$ 50 milhões

Nesta terça-feira (19), a Operação Arco Sul foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) para desarticular um grupo criminoso que pratica os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos 24 mandados de prisão temporária (com prazo inicial de 30 dias, prorrogáveis por mais 30) e 20 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, São Paulo.

A operação contou com 110 policiais federais, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/Núcleo Ribeirão Preto/SP) e 32 policiais militares do BAEP e do TOR.

Com trabalhos iniciados em 2024, a operação já resultou até o momento em 13 flagrantes, 18 prisões e na apreensão de mais de 900 kg de cocaína e 1.150 kg de maconha.

