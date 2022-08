Quase 90% dos alimentos comercializados pelo Ceasa/MS são importados

Um levantamento realizado pelo Sistema Famasul apontou que mais de 85% dos alimentos comercializados pela Ceasa/MS (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) são importados a países vizinhos.

Laura Cortez, analista técnica do Sistema Famasul afirma a importância do aumento da horticultura em MS: “Somos destaque na produção de carnes, grãos, cana-de-açúcar e produtos florestais, mas a produção de hortifrútis no estado é ainda pequena. Porém, há um potencial para expansão da fruticultura e olericultura, visto que existe demanda e boa rentabilidade da atividade, mesmo em pequenas áreas”, explica a analista.

O IBGE também realizou dados mostrando informações sobre a Pesquisa de Orçamentos Familiares: Segundo os dados sul-mato-grossense consumiu 28,7 e 26,4 quilos de hortaliças e frutas respectivamente em um ano, entre o período de 2017 a 2018, sendo o 4º maior estado consumidor de hortaliças e 12º em frutas.

Laura ainda explica que: “O produtor rural ainda conta com o auxílio da Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS gratuita, além de diversos cursos nesta área para se capacitar e poder ingressar na atividade”.

Com informações do site Famasul.