Alison Piu é campeão mundial nos 400m

Alison Piu conquistou o campeonato mundial de atletismo, nos 400 m, nesta terça-feira (19). Com 46s29, o terceiro melhor tempo da história da prova, o brasileiro de 22 anos conquistou a medalha de ouro na decisão em Oregon, nos Estados Unidos. Os americanos Rai Benjamin e Trevor Bassitt completaram o pódio.

É OUROOOOOOOOO! 🥇🏃🏾‍♂️ Alison dos Santos é campeão mundial de atletismo!!! Ele vence os 400m com barreiras com o tempo de 46.29, novo recorde do campeonato! É o Piu fazendo história no Oregon! 🇧🇷 pic.twitter.com/TXPHUtsu0r — Time Brasil (@timebrasil) July 20, 2022

O atleta é o primeiro brasileiro a vencer a competição. Ele superou grandes rivais como, por exemplo, o norueguês Karsten Warholm, campeão olímpico e recordista mundial.

Após a conquista, Alison desabafou sobre o sonho que era conquistar essa medalha.

“Sabe quando você sonha com alguma coisa? Quando acorda todo dia na sua vida pensando nisso? Eu estava assim nessa temporada. Sonhando com esse resultado, essa vitória.”

“É um momento indescritível, é uma sensação maravilhosa de alcançar o topo do mundo”, completou.

Piu, como é conhecido o novo campeão mundial, já fazia uma excelente temporada antes da noite desta terça. Em 2022, ganhou todas as quatro etapas da Diamond League que disputou e chegou em Eugene como líder do ranking mundial na prova, em que o Brasil nunca teve tradição.

O 🇧🇷 Alison dos Santos é facilmente um dos atletas mais queridos pelo Brasil hoje, e não é atoa. Emocionado é pouco como fiquei com o vídeo. 🥲 Que faça uma prova espetacular hoje. PRA CIMA @PiuzeR! VOCÊ É FODA! 💥 E @joaopbarretto obrigado por tudo! 💛💚 pic.twitter.com/8VXNmf024w — Piu Esportes (@piuesportes) July 20, 2022

Cenário do atletismo

Alison Piu chegou na competição como favorito, afinal ele é líder do ranking mundial, dono de quatro das cinco melhores marcas do ano, invicto, e com quatro vitórias em etapas da Diamond League. Warholm, por sua vez, é o recordista mundial e não perdia desde setembro de 2018. Neste ano, só havia corrido uma vez, quando se machucou, perdendo o restante da temporada, até o Mundial.

Outro atleta que ameaçava o ouro do brasileiro é Rai Benjamin. O estado-unidense é campeão olímpico e mundial, especializado nos 400 m c/ barreiras e nos 400 m rasos. Ele é considerado o segundo homem do mundo mais rápido nos 400 m c/ barreiras.

Sem ninguém capaz de correr perto deles, venceram suas séries com o pé no freio, escondendo o que eram capaz de fazer na final.

