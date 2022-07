VÍDEO: Jaguatirica é encontrada na cama de uma criança

Uma família levou um susto ao encontrar uma jaguatirica deitada na cama de uma criança, dentro de uma residência no bairro São Miguel, em Nioaque, cidade localizada a 184 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), o filhote entrou pela janela do quarto que estava aberto.

Conforme relatado pela PMA, o morador da residência de 53 anos, acionou o resgate dizendo que havia um “filhote de onça” em sua residência. O morador ainda informou que deixou a janela do quarto aberta e saiu. Ao retornar para para o cômodo, foi surpreendido com o filhote deitado na cama.

Na tentativa de manter o animal na residência, os moradores fecharam a janela do quarto. Durante o resgate do filhote de jaguatirica, os policiais constataram que o animal se tratava de uma fêmea adulta da espécie Felis pardalis, ou Leopardus pardalis, mais conhecida popularmente como jaguatirica.

Por conta da segurança dos policiais e da captura de um felino em local fechado, a equipe optou por colocar o animal em uma gaiola de contenção na porta e, de forma serena, atrair o animal na armadilha.

Após captura e avaliação sobre o seu estado de saúde, a jaguatirica foi solta em seu habitat natural, distante do perímetro urbano do município. Ela não apresentou nenhum ferimento e se encontra novamente solta na natureza.

