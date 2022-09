Alison dos Santos vence etapa da Diamond League na Bélgica

O brasileiro Alison dos Santos continua imbatível em 2022. O paulista venceu hoje (2) os 400 metros (m) com barreiras na etapa de Bruxelas (Bélgica) da Liga Diamante, principal circuito de atletismo do mundo. Ele completou a prova em 47s54, com o norte-americano Khallifah Rosser em segundo lugar (47s88) e o francês Wilfried Happio herdando a medalha de bronze (48s61), após a desclassificação de CJ Allen, dos Estados Unidos.