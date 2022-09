Soraya comemora pontuação em pesquisa DataFolha

A defensora do “Imposto Único”, candidata a presidência da República, Soraya Thronicke (União Brasil), comemorou o fato de ter pontuado pela primeira vez na pesquisa DataFolha divulgada ontem (1º).

“Se lembram do que falei no debate? ‘Reforça a minha segurança’! Novamente, falo: reforça a minha segurança, porque nós aparecemos nas pesquisas. Pontuamos nas pesquisas. E sai da minha frente quem tem medo, pois nós temos um projeto para o Brasil: O ‘Imposto Único’. Vamos substituir 11 tributos federais por um só imposto, que vai baixar a inflação e dar maior poder de compra para a população e gerar prosperidade para o nosso povo”, comemorou Soraya, que é senadora da República e advogada.

Durante uma agenda nesta sexta-feira (2), acompanhada do seu candidato a vice, o economista e professor Marcos Cintra (União Brasil), foi ovacionada por mais de 3 mil pessoas no Jardim Santa Helena, bairro da periferia de São Paulo-SP, durante o evento que marcou o lançamento da campanha de reeleição do deputado federal Alexandre Leite (União Brasil) e do estadual Milton Leite Filho (União Brasil).

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), reforçou seu apoio à candidatura ao Palácio do Alvorada de Soraya e enalteceu a coragem e a força da presidenciável durante o evento. “A Soraya está candidata para defender o nosso País e a população de São Paulo. É uma mulher guerreira e que tem uma história de vida muito bonita. Ela não se intimida. É uma mulher que defende os valores cristãos e que, acima de tudo, tem coragem para colocar o dedo na ferida e dizer: o Brasil está cansado dessa guerra ideológica, está cansado dessa briga política que não está resolvendo o problema das pessoas. Conta com o nosso apoio e o nosso entusiasmo, Soraya”, concluiu o tucano.