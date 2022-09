Sábado será de céu nublado com queda na temperatura

Nas primeiras horas do dia a temperatura já indicava que não haveria elevação e a sensação térmica era de 18ºC. Com céu nublado e previsão de chuva, o fim de semana será frio e sem abertura de sol em Campo Grande. A máxima não passa dos 31ºC.

Segundo o INMET (Intituto Nacional de Meteorologia), durante a tarde na Capital a temperatura terá leve elevação, mas o friozinho permanece. A umidade relativado ficará em 60% o que segundo especificistas é aceitável.

Há exatos 17 dias para o fim do inverno, o frio ainda dá as caras e derruba a temperatura no fim da tarde deste domingo( 04)que pode marcar mínima de 14ºC .

Na região norte do estado, em Coxim, por exemplo, a mínima é de 19°C com máxima de 32°C.Já em Corguinho, Rochedo, Rio Negro, Jaraguari, Bandeirantes, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis e Paraíso das Águas seguem com o mesmo prognóstico.