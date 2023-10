Além do volante Aníbal Moreno, Palmeiras planeja reforços mais posições

A função de centroavante também será observada com carinho no mercado para 2024. Depois de apostas frustradas como Flaco López e Merentiel, além da iminente saída de Endrick em julho, fazem com que a posição se torne carente. Como essa busca já foi complicada em 2022, a jornada também não deve ser fácil nesta próxima janela.

Não está descartada também uma investida em um meia, pois com a saída de Scarpa, Veiga acabou ficando sobrecarregado na função, sem deixar alternativas. Uma “sombra” para o camisa 23 também é julgada como importante a fim de não deixar o time tão dependente dele. Além disso, caso Marcos Rocha, que tem contrato somente até dezembro de 2023, não prorrogue sua permanência, o Palmeiras deve ir ao mercado para contratar um lateral-direito. Acesse também: Zagueiro do Corumbaense passa mal e é levado às pressas para o hospital