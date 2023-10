Semana promete calor com temperaturas próximas aos 40-43°C em Mato Grosso do Sul

Instabilidades podem ocorrer devido ao aquecimento diurno, transporte de umidade e uma área de baixa pressão que se forma na Argentina

Mato Grosso do Sul tem a previsão de receber ao longo da semana um calor com temperaturas próximas aos 40-43°C, porém há probabilidade para ocorrência de chuvas e tempestades, com destaque para as regiões sul, sudeste e leste do estado.

Na Terça-feira (17), a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma alta pressão em médios níveis. Porém não se descartam chuvas e tempestades isoladas, com destaque nas regiões

sudeste e leste do estado.

Essas instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno, transporte de umidade e uma área de baixa pressão que se forma na Argentina. Para este dia, estão previstas temperaturas mínimas entre 23-25°C e máximas que podem atingir os 38°C nas regiões sul e leste do estado.

Para as regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 24-29°C e máximas de até 42°C. Em Campo Grande, mínima de 26°C e máximas de até 34°C.

Quarta (18): O tempo segue estável, com sol e variação de nebulosidade no estado do MS devido a atuação de uma alta pressão atmosférica em médios níveis. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades isoladas, com destaque nas regiões sul, sudeste e leste do estado.

Para as regiões sul e leste do estado, são previstas mínimas entre 23-25°C e máximas que podem atingir os 38°C. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 23-28°C e máximas de até 40°C. Em Campo Grande, mínima de 25°C e máximas de até 37°C.

Quinta-feira (19): Neste dia, a previsão indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada e pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e

eventualmente queda de granizo, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado.

Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria oceânica, de fraca intensidade, que irá diminuir levemente a temperatura . São previstas mínimas entre 20-23°C e máximas que podem atingir os 36°C para as regiões sul e leste do estado.

Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 23-27°C e máximas de até 41°C. Em Campo Grande, mínima de 22°C e máximas de até 36°C. Acesse também: Motorista tenta entrar em posto de gasolina com veículo em chamas

Com informações Cemtec-MS