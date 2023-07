Deputado Dagoberto vota favorável em Reforma Tributária

Em uma noite histórica, a Câmara dos Deputados aprovou em 2º turno Reforma Tributária, agora o texto aprovado seguirá para o Senado Federal para debate.

O objetivo da reforma é simplificar o sistema de impostos no Brasil. Mas, como o país tem uma dívida pública elevada, precisa manter gastos sociais — como em Saúde, Educação e transferência de renda — e retomar investimentos em obras de infraestrutura, não há espaço, na avaliação do governo e dos parlamentares, para reduzir a carga tributária brasileira.

O texto apresentado, propõe a substituição de dois tributos federais (PIS e Cofins) por uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), gerida pela União; e de outros dois tributos (ICMS e ISS) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerido por estados e municípios. Já o IPI virará um imposto seletivo.

“Essa reforma vem para diminuir tributos e impostos, maior atração de investimento no Brasil, competitividade no mercado interno e externo, além de gerar mais emprego e renda. O cenário para o nosso Mato Grosso do Sul, só tende a melhorar. Seguimos avançando para melhorar a qualidade de vida da população sul-mato-grossense” afirmou o Deputado Federal Dagoberto.