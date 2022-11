Agente da Polícia Nacional é ferido a tiros em ataque contra posto policial na fronteira

Um agente da Polícia Nacional ficou ferido na noite de ontem (21), em um ataque a tiros contra um posto policial na Colônia Ypytã, município paraguaio localizado no Departamento de Amambay, próximo a Capitan Bado que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. Segundo informações, a vítima foi socorrida por colegas que o levaram para uma fazenda , onde recebeu os primeiros socorros.

Informações da imprensa local é que uma ambulância da Força Tarefa Conjunta (FTC) resgatou o policial para um hospital, onde segue em observação e não corre risco de morte.

Segundo a ocorrência que o Portal O Estado Onlive teve acesso, a área de ataque fica nas proximidades onde o líder do Exército do Povo Paraguaio (EPP), Osvaldo Vilalba morreu após confronto com forças militares.

